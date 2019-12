Bruscolotti: "Nel post Napoli-Genk ho visto Ancelotti sorridere, come fosse felice di dover andar via. Con Gattuso il regista sarà Allan"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso aveva già diverse richieste importanti prima di accettare il Napoli. E’ andato via da Milano da uomo vero, ha chiesto solo che pagassero i suoi collaboratori. Al Milan ha fatto bene se non benissimo, ha sfiorato la Champions. Ricordo quando Allodi ci disse che serviva un uomo duro e portò Bianchi. In questo caso credo che Gattuso abbia ancora più carattere di Bianchi, farà di tutto per risollevare le sorti del Napoli. Gli azzurri devono ripartire da Insigne, il rapporto tra il capitano ed Ancelotti non è mai stato ottimale. Il capitano esce per infortunio e basta, non per scelte tecniche. Gattuso si rivolgerà a lui perché nel 4-3-3 Insigne fece benissimo. Si alterneranno Milik e Mertens al centro, ma rivedremo spesso il vecchio tridente. Ancelotti? Nel post partita di Napoli-Genk l’ho visto sorridente, come fosse felice di essere stato esonerato. Regista? Lo farà Allan, al Milan lo faceva Kessiè”.