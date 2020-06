Bruscolotti: "Koulibaly diffidato, con la SPAL potrebbe giocare Manolas! Soprannome Palo 'e fierro? Nacque tra i tifosi"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I difensori solitamente giocano sempre di più, il turnover ha sempre riguardato poco quel ruolo e questo vale ancor di più se si tiene in considerazione quello che stanno facendo Maksimovic e Koulibaly. Per questo motivo credo che finché ce la fanno debbano giocare. I difensori si sacrificano di più. Tenendo in considerazione, però, il fatto che Koulibaly è diffidato, potrebbe starci di dare spazio a Manolas. Maglia del Napoli pesante? Sì ma c’è il rovescio della medaglia: se fai bene diventi il re di Napoli! Atalanta? Difficile riprendere una squadra del genere… Il Napoli deve battere tutte le grandi per dimostrare la sua forza. ‘Pal e fierro’? Nacque dai tifosi. Loro iniziarono a chiamarmi così”.