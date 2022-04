Bruscolotti: "Il Napoli ha perso smalto e rapidità: è in balia dell'avversario"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio su Napoli:

“Sicuramente non è un buon momento. Le partite contro Fiorentina e Roma hanno evidenziato problematiche importanti. La squadra ha perso smalto, palleggio e rapidità. Ora sembra in balia dell’avversario. Il nuovo infortunio muscolare di Lobotka, il terzo a qualche mese di distanza, fa riflettere molto. Bisogna dire che anche l’allenatore ci ha messo un po’ del suo. Spalletti con i cambi ha stravolto un po’ tutto nello schieramento degli azzurri. Stravolgere i ruoli a certi giocatori rischia di complicare l’assetto dell’intera squadra sul campo. La Roma sembrava avere una marcia in più ieri soprattutto nella ripresa“.