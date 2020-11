Bruscolotti: "Diego aveva un legame forte con la povera gente. Era colui che ti tirava sempre su di morale"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' stato un grande campione Diego, ma ha avuto un legame enorme con la povera gente. Lui difendeva la città e la gente, non ci dimentichiamo cosa fece in Italia-Argentina al San Paolo, portò tutti i tifosi del Napoli dalla propria parte. Dal primo momento che l'ho conosciuto è sempre stato affettuosissimo con noi compagni, mai stata una parole di rimprovero. E' stato quello che cercava sempre di tirare su tutti perchè sentiva di fare questo. Rappresentava il gruppo, la città e il popolo di Napoli ed è rimasta una bella favola. Abbiamo vissuto momenti particolari sia in campo che fuori. Con lui ci ritrovavamo a casa mia o sua e lui trovava la felicità e si sentiva sereno in tutto. La semplicità che traspariva era la cosa più bella".