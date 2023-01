Bruscolotti: "Certa gente è fuori di testa. La rissa in autostrada è stata qualcosa di incredibile"

Giuseppe Bruscolotti è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

«Quando, ai miei tempi, tra Roma e Napoli c'era il gemellaggio, le sfide erano uno spettacolo. Certa gente è fuori di testa. La rissa in autostrada è stata qualcosa di incredibile. Si tratta di gente che vive fuori dal mondo. Il calcio dovrebbe solo far divertire la gente e invece è uno schifo totale. Alla Roma, per domenica, ovviamente toglierei Dybala che sta dando davvero tanto alla sua squadra. Scudetto? I tifosi è giusto che sognino. A Castelvolturno, i giocatori sono consapevoli di quello che stanno facendo e a cosa andranno incontro...l'importante sarà mantenere la concentrazione, senza farsi fregare dall'entusiasmo. Il divario in classifica è tanto ma sono tantissime anche le partite ancora da giocare. Bisogna stare molto attenti per non rischiare di rovinare tutto».