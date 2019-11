Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

SULLA CRISI DEL NAPOLI: "So che De Laurentiis ha offerto gli stessi emolumenti percepiti in questo momento a Callejon e Mertens, per i prossimi tre anni. La situazione tecnica del Napoli è semplice: la squadra patisce in difesa. Albiol era in grado di dirigere la linea difensiva, beneficiava della sua presenza principalmente Koulibaly".