A Radio Punto Nuovo ha parlato il grande ex Bruno Giordano del Napoli e del caso Allan. "Ho apprezzato molto Gattuso per le parole che ha detto: mi piace la sua onestà ed è un tipo molto schietto, per cui sarà il primo ad abbracciare Allan quando il centrocampista giocheà bene. Su Mertens e Callejon, io credo che meritino il rinnovo perchè sono ancora dei giocatori di alto livello”.