Brovarone: "ADL ha deciso, niente top player per far quadrare i conti. Koulibaly? Non per forza deve partire senza rinnovo"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"De Laurentiis ha deciso di ripristinare un po' l'aspetto economico. In questo quadro non ci sarà più la possibilità di ingaggiare top player. L'allenatore dovrebbe essere vittima, ma diventa aziendalista. Giuntoli è un grande dirigente, uno che non si sente e vede ma si sente e vede molto il prodotto compiuto di tutto il suo lavoro. I tifosi hanno la bava alla bocca ma la comunicazione è la scelta giusta e fare conferenza insieme all'allenatore lo concordo in toto. Koulibaly? Discorso da risolvere, se non si va verso il rinnovo, non serve neanche cederlo. Il Napoli non vuole farlo, ma va trovata una soluzione".