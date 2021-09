Braida: "Osimhen è tra i 5 attaccanti più forti d'Europa. A Napoli c'è una bella alchimia, è tra le favorite per lo Scudetto"

“Il Napoli sta facendo cose importanti. Hanno Osimhen, il quale è tra i primi cinque attaccanti più forte d’Europa. Quest’anno fa sempre gol, ed è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, Atalanta e Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. È vero che la squadra di Spalletti ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più - queste le parole di Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Paolo Bargiggia, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -

Vlahovic? Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochi attaccanti così, insieme ad Osimhen è il migliore in Serie A. I top club esteri lo cercheranno, soprattutto in Premier. Cremonese? Speriamo di restare più in alto possibile, ma la B è molto difficile, cambia fisionomia ogni settimana. Il nostro obiettivo è arrivare ai play-off. Perché ho scelto la Cremonese dopo essere stato al Milan e al Barcellona? È una sfida, ci vuole sempre grande umiltà perché in giro può esserci qualcuno più bravo di te. Io ho portato la mia esperienza, il presidente, l’allenatore e i giocatori hanno fatto il resto. Gattuso al Parma? Non sono questioni che mi appartengono. Quando portai Rino in rossonero nessuno era d’accordo, pensavano non fosse da Milan e invece è rimasto per 12 anni”.