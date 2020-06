Braida: "Fabian piace al Barcellona ma le perdite economiche peseranno sul mercato. Lo seguivo anche io, arrivai tardi..."

Ultime calcio - Ariedo Braida è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Braida

"Fabian Ruiz è attrezzato e rientra nei piani di un club importante come il Barcellona che comunque ha grosse perdite economiche per via del COVID. La sitazione non è semplice. Lo seguivo anche io, ma in quel momento avevamo altre priorità e siamo arrivati in ritardo. Lautaro? Molto apprezzato, il Barca sta cercando un giocatore di questo tipo. Tornare in Italia? Seguo, studio, qualche interessamento c'è. Il Napoli è piazzato benissimo. Barcellona-Napoli a porte chiuse? Dovessero giocare a porte chiuso, credo che il Napoli abbia buone possibilità".