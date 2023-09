Braga, Ricardo Horta: "Match degno della Champions, tristi dopo il ko ma sentivamo di poter vincere!"

Nonostante la sconfitta (1-2) contro il Napoli, Ricardo Horta ha elogiato la prestazione dell'Sp. Braga ai microfoni di Eleven.

"Abbiamo giocato una partita degna della Champions League. Sapevamo che per dettagli potevamo prendere gol e penso che sia andata così. Siamo tristi e scoraggiati per non aver preso punti, ma è pur sempre la prima partita e crediamo che faremo ancora cose belle.

Il tempismo dei gol non ha aiutato. Nel primo tempo era equilibrato, all'intervallo eravamo sotto e sapevamo che avremmo dovuto accelerare di più la partita. Siamo arrivati ??al pareggio e sentivamo di poter vincere , purtroppo abbiamo subito un autogol. No. Vogliamo vittorie morali, ma penso che da parte nostra sia stata una bella partita.

Teoricamente per noi sarebbe stato un girone mortale, ma abbiamo lottato alla pari in campo ed è quello che faremo in ogni partita"