Borghi: "Setien è un allenatore vero, può vincere il triplete con il Barcellona"

Ultimissime calcio Napoli - Stefano Borghi è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio per fare chiarezza sul nuovo allenatore del Barcellona Quique Setien.

Sul nuovo tecnico del Barcellona

"Da calciatore si sarebbe fatto tagliare un mignolo pur di giocare al Barcellona. Credo sia un binomio interessante perchè lo stesso Setien è un personaggio molto interessante. Ha una filosofia molto marcata e ha fatto molto bene sia con il Las Palmas che con il Betis. Anche se queste due avventure sono finite male, il tecnico spagnolo aveva costruito due macchine perfette. Tra l'altro é l'ultimo allenatore avversario ad aver vinto al Camp Nou".

Sulla rottura tra Barcellona e Valverde

"Si è rotto qualcosa nella squadra dopo la sconfitta di Anfield, forse ancora deve assorbirla. Valverde come risultati ha fatto bene a Barcellona, ho sempre preso le sue parti. Se devo fare una colpa a Valverde è che a mio parere spesso i calciatori del Barcellona improvvisavano il gioco. Setien non è uno che si adatta, porterà il suo stile di gioco al Camp Nou. Potrebbe fare il triplete".

Setien è un traghettatore?

"No, è un tecnico vero. Non posso però prevedere niente. La fine del rapporto con Valverde è stata una gestione amatoriale. Il Barcellona è molto spaccato al suo interno, soprattutto tra dirigenza e squadra".

Su Rakitic e Vidal

"Per i giocatori del Barcellona, Setien è una grande opportunità perchè predilige l'aspetto tecnico. Rakitic è un giocatore fondamentale per il gioco dei blaugrana cosi come Busquets. Vidal potrebbe anche diventare falso nueve".

La sfida più importante per Setien?

"La sfida più grande per Setien è vincere. In una squadra del genere non basta giocare bene come con il Betis. Bisogna vincere. Il Las Palmas di Setien giocava benissimo, pareggiò 3-3 al Bernabeu giocando una partita strepitosa"