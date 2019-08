Bonucci a Sky: "Contro il Napoli vale tanto, vogliamo dare subito delle risposte"

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Assenza Chiellini? E’ sicuramente molto importante, sono infortuni che fanno parte del mestiere ma ha reagito bene per tornare il prima possibile verso febbraio-marzo. Adesso sta a noi sopperire a questa mancanza dando il meglio. Juve-Napoli vale i tre punti, vale tanto perché ci darà risposte per questo nuovo percorso. Siamo contenti di giocarla in casa perché i nostri tifosi ci daranno una marcia in più”.