Boniek: "Il Napoli lotta per vincere lo scudetto: merito di Spalletti, c'è una cosa che serve per arrivare in fondo. Zielinski? Mi ha detto una cosa sul suo allenatore..."

Napoli Calcio - Zibì Boniek, presidente onorario della Federcalcio Polacco, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli va forte, Spalletti lo si conosce anche a Roma: ha un rendimento molto equilibrato. Questo campionato, il Napoli gioca per vincerlo. Ha un organico per poter giocare contro tutti. Nel calcio, la regola fondamentale è pensare alla partita da giocare e nona quella dopo: guardare oltre fa male. Grande merito per Spalletti che riesce a tenere l'ambiente e i giocatori concentrati sulle sfide. Per arrivare in fondo serve mentalità, avere il DNA da vincitore, non ci si deve mai accontentare delle vittorie precedenti. Vincere lo scudetto al sud è più difficile che al Nord. Spartak? Sono gare sempre difficile, ma il Napoli è favorito con il Leicester per passare il turno. Zielinski? E' molto contento di Spalletti, mi ha detto che gli da' fiducia e sicurezza. Pallone d'Oro? Non si può paragonare Lewandowski a Jorginho e Messi ma dovrebbe vincerlo chi ha vinto di più e Jorginho è straordinario per questo".