Bonato: "Ho portato Gaetano alla Cremonese ed è cresciuto tantissimo, ora deve giocare in A con continuità"

Nereo Bonato, ex direttore sportivo di Sassuolo e Cremonese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Berardi voleva restare i primi anni a Sassuolo ora è pronto per una big. Ho portato io Gaetano alla Cremonese il primo anno, ha avuto una maturazione col tempo. Bisogna aspettare ancora un poco per poter arrivare alla maturazione definitiva. Ora deve fare l’esperienza di Serie A ma giocando con spazio, da capire se potrà farlo al Napoli o con un club di seconda fascia".