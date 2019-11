Bologna, Sabatini: "Ibra? Sta parlando solo con Miha. Deve decidere anche se continuare oppure no"

Ultime calcio - Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montrael Impact, ha parlato a margine del Social Football Summit a Roma. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Come sta Mihajlovic?

"Non vedo l'ora di prendere il treno per andarlo ad abbracciare, sempre che i medici me lo permettano. Oggi sarà in campo con la squadra e questo è un segnale eccezionale in vista della sua possibile e probabile guarigione. Vogliamo avere Sinisa sempre con noi, presto sarà così".

Si parla tanto di Ibrahimovic. A che punto siamo?

"Nessuna squadra può essere talmente a posto in attacco da poter non prendere Ibra. La verità è che tra Mihajlovic e Ibrahomovic c'è un rapporto interpersonale ed esclusivo, la società non ha fatto niente, si è messa alla finestra e farà se dovrà fare ma per il momento ne stanno parlando loro. Sinisa mi ha detto che Ibra prenderà tempo, anche sul continuare o meno, entro fine dicembre. Vedremo".