Bologna, Orsolini: "Futuro Thiago Motta? State commettendo tutti un errore"

Lunga intervista di Riccardo Orsolini al Corriere dello Sport. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo del Bologna ha parlato anche del futuro di Thiago Mottaaccostato anche al Napoli.

Gli avete chiesto di restare? Vedete: voi guardate già al dopo. Non è un problema di adesso, e comunque non lo posso dire io. È una cosa che va oltre la mia sfera calcistica. Chi pensa a lungo termine sbaglia. In questo momento dell'anno purtroppo non si possono fare piani futuri. Questo non è il momento".