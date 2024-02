Thiago Motta, l'agente: "Futuro? Pensa solo ad oggi ma è consapevole di una cosa"

Il procuratore Dario Canovi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio:

"Che idea mi sono fatto del calciomercato di gennaio? Che in Italia ci sia una crisi economica mi sembra acclarato. Grandi club non hanno speso. Il Napoli ha speso grazie alla cessione di Elmas e, soprattutto, contando sulla super cessione di Osimhen”.

Sul Bologna?

“Io credo che il Bologna sia una grande squadra. Ha sia il gioco sia la mentalità da grande. Ormai contro le grandi se la gioca non pensando che il fare risultato sarebbe un miracolo. Spesso, poi, hanno vinto o pareggiato. Questo è stato raggiunto tramite il gioco”.

Il futuro di Thiago Motta?

“Non so darvi una risposta. Motta ha grande vitalità ed è pragmatico. Pensa solo ad oggi e non oltre. Lui sa che non ha problemi per il futuro. I risultati che sta ottenendo sono i più sorprendenti. Lo stesso Gasperini ha detto che la più grande rivale è il Bologna. La consacrazione è arrivata tramite il gioco”.