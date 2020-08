Ultime notizie calcio Napoli - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sky Calcio Club". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A livello personale sto bene, non potevo desiderare di meglio. Sono passati nove mesi dal trapianto e sto benissimo, come prima o forse ancora meglio di prima del trapianto. Non era una cosa così scontata..."