Bologna, Mihajlovic: "Errori arbitrali in Serie A ed in Europa? I designatori sono italiani, sarà una cosa psicologica"

Ultimissime notizie calcio - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a proposito degli errori arbitrali subiti dalle italiane in Europa:

"Quello che dovevo dire l’ho detto, anche in Champions abbiamo visto errori gravissimi, c’erano rigori per Juve e Lazio, ieri con la Stella Rossa.... l'espulsione di Freuler, succede ovunque ma non so perché. I designatori sono tutti e due italiani, forse non vogliono essere favorevoli alle squadre italiane, uno è di Bologna.... Sarà una cosa psicologica. Tutti lavorando possono sbagliare, succede anche a me quando faccio i cambi e tolgo un centrocampista invece di una punta. Non è malafede, fa parte del calcio anche se dispiace perché ci sono errori ripetuti e ti viene un po' di rabbia. Non ho da recriminare nulla".