Bologna, Bigon su Orsolini: "Non abbiamo bisogno di svendere"

Ultime calcio - Il dirigente sportivo del Bologna Riccardo Bigon è stato protagonista della nuova puntata de "Il calciomercato che verrà", una serie di interviste a direttori sportivi realizzate dalla redazione di Sky Sport:

"Orsolini? Il Bologna non svenderà. Abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere. Tomiyasu? Lo abbiamo scovato nel monitoraggio dell'autunno 2018. Praticamente, all'inizio della stagione 2018/19 chi aveva il Belgio come campionato da monitorare aveva segnalato il calciatore. Poi nelle riunioni collegiali, dove siamo tutti, è stato approvato e allora siamo partiti con i live da novembre fino alla fine della stagione. Cederlo? No, perché la cifra non rappresenterebbe il suo reale valore".