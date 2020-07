Bologna, Barrow: "Siamo entrati cattivi nel secondo tempo! Soriano mi ha spiegato il movimento sul gol, Mihajlovic ci aveva chiesto una cosa"

Serie A - Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Bologna-Napoli 1-1, è intervenuto l’attaccante del Bologna Musa Barrow, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Siamo entrati cattivi nel secondo tempo, il mister ci aveva detto di chiudere gli uno contro uno e l’abbiamo fatto. Abbiamo giocato bene nella ripresa, in fin dei conti.

La giocata con Soriano? Mi ha spiegato il movimento, così come Di Vaio che mi spiega i movimenti. Non dovevamo mollare, e alla fine è arrivato il gol.

I compagni mi hanno aiutato molto, come il mister giorno dopo giorno, ed ora riesco a fare di più in mezzo al campo.

Punti persi durante l’anno? Adesso cerchiamo di recuperare e finire bene, ogni partita proviamo a dare il massimo perchè ce lo chiede il mister.

Felice per la prestazione? Sì, in campo cerco di dare tutto e corro fino alla fine. Se sono stanco, chiedo il cambio altrimenti do tutto”