Boga, l'agente: "Ho parlato con Giuntoli, ha mostrato gradimento sul giocatore. Vedremo con il tempo cosa accadrà"

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto, Daniel Boga, agente di Boga, rilasciando alcune dichiarazioni:

"La serie A gli piace molto e si sta anche divertendo. Napoli? Non posso dire molto, ho parlato con il direttore sportivo. Ho parlato con Giuntoli che ha mostrato gradimento sul giocatore. Vedremo con il tempo cosa accadrà. Deve finire ora la stagione con il Sassuolo, deve mostrare le sue qualità e poi capiremo quale club lo vorrà con maggiore insistenza. Nasce come numero 10, poi ha giocato a destra o sinistra in attacco, dipende dalle esigenze del proprio allenatore".