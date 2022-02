Bisoli: "Il Napoli non sottovaluterà il Venezia, bravo Spalletti a valorizzare tutta la rosa"

Ultime notizie calcio Napoli - Pierpaolo Bisoli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Venezia è una squadra forte, il problema del Napoli potrebbe essere il rischio di sottovalutare gli avversari. Credo che però Spalletti farà in modo che questo non accada, ha tutto per vincere questa sfida contro il Venezia. Spalletti è stato bravo a convincere campioni come Lozano e Insigne a fare tanta fase difensiva, a volte sembrano quasi dei quinti di centrocampo. Poi Luciano è stato bravo a valorizzare tutti, basti pensare a Juan Jesus".