Biasin: "Napoli, credici contro la Roma: l'Europa League toglie energie"

Ultime notizie Napoli. Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero. "Il rinvio di Inter-Sassuolo ti conferma che a seconda dei casi le Asl prendono un orientamento, così si rischia di fare confusione. Però la priorità è concludere i campionati, sarebbe già un grande risultato”.

Il grande risultato che insegue il Napoli è la qualificazione in Champions. “A parte l’Inter le altre dovranno mettercela tutta per andare in Champions. Sono in lizza sei squadre per tre posti. Il Napoli col recupero degli infortunati ha già dimostrato di potersela giocare alla grande”.

Roma-Napoli

Domenica sfida chiave contro la Roma. “Vedo il Napoli leggermente favorito, l’Europa League toglie energie. Credo che possa succedere pure alla Roma”.