Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli non era partito per vincere lo scudetto, se arriva nei primi quattro posti ha fatto il suo. Per il resto è ancora in corsa per tutto, i tifosi dovrebbero calmarsi prima di criticare questa squadra".