Biasin: "Dopo 2 anni di pandemia siamo al punto di partenza, serve un accordo tra Lega e Asl"

Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Dopo 2 anni di pandemia siamo praticamente al punto di partenza. L'esperienza non è servita con partite rinviate a poche ore dall'inizio. Il palazzo del calcio si è fatto trovare impreparato. Continuo a pensare che fino a quando Lega e Asl non si metteranno d'accordo, non si risolverà nulla.

Tutto paradossale e stucchevole e siccome in altri campionati non c'è stata tutta questa confusione, molto mi fa pensare.

Alla luce di quello che accade nel nostro campionato, forse Insigne fa bene a trasferirsi in una lega in cui queste cose non accadono.

Difficilissimo mettersi nei panni di Insigne, ma non credo che l'Inter abbia provato a prenderlo. Penso che altri club si sarebbero fatti avanti tra qualche mese, ma la proposta monstre è arrivata adesso e Lorenzo l'ha accettata. La mia sensazione che c'era la volontà di rinnovare ma non tanto da rifiutare un'offerta simile".