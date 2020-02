Biasin: "Champions molto lontana, il Napoli ha bisogno di Mertens"

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Probabilmente la vittoria contro la Juventus non è stato un episodio. E' stata una bella partita, bisogna vedere se basterà. La rincorsa all'Europa è complicata, mentre la Champions è molto lontana".

Su Mertens: "I numeri dicono che ha fatto la storia del calcio a Napoli negli ultimi anni, sarebbe bruttissimo non vederlo più in campo. Vero che probabilmente andrà via a zero, ma in questo momento c'è bisogno anche di lui".