Biasin assicura: "Icardi non si è promesso alla Juve, vuole restare all'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fabrizio Biasin parla della situazione di Mauro Icardi. Per il giornalista l’attaccante argentino non ha mai aperto alla Juve e la sua intenzione è quella di rimanere all’Inter:

“Se Icardi cambierà società prima del 2 settembre? Difficile dare una risposta, se devo rispondere oggi dico di no. Porto avanti quello che capisco dal momento in cui lui ha pubblicato il suo post su Instagram in cui ribadiva la sua posizione. Da lì lui non ha cambiato idea. La verità è che lui va avanti con il suo pensiero che è illogico e irrazionale, cioè resto all’Inter perché resta a fare niente. La sua posizione è ancora molto ferma, siccome mancano pochi giorni alla fine del mercato, in questo momento mi sento di dire che resterà a Milano.

“Può essere che si è promesso alla Juve? No, io questa cosa la combatto fermamente. L’anno scorso aveva la possibilità di andare alla Juve, a monte lavoravano a uno scambio con Higuain e all’epoca disse no. Non ha mai cambiato idea rispetto a questa cosa. Se fosse veramente così, quando gli hanno tolto la fascia da capitano avrebbe iniziato a lavorare per andare alla Juventus. In realtà lui ha ricevuto offerte e proposte economiche importanti dalla Juventus ma le ha sempre respinte. Se negli ultimi giorni di mercato si potrà concretizzare l’ipotesi di uno scambio con Dybala, allora magari lo faranno. Però in questo momento lui non apre a niente perché il suo punto fermo è io sono interista e resto qua. Ricucire lo strappo? Non credo sia possibile, credo che se dipendesse da Conte probabilmente ci sarebbe un’apertura, ma non esiste perché la società ha preso una decisione. Se una società seria come l’Inter prende quel genere di decisione non torna indietro sui suoi passi“.