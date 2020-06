Biasin: "Algoritmo una boiata. Tonali? Cellino getta benzina sul fuoco, a sensazione dico che andrà all'Inter"

Ultime notizie calcio - Di seguito alcuni estratti dell'editoriale di Fabrizio Biasin per Tuttomercatoweb:

"Benvenuti nell’era dell’algoritmo.

L’algoritmo è quella “roba” che, dovessero complicarsi le cose (speriamo di no), potrebbe decidere vincitori e vinti del campionato senza bisogno di vedere chi vince e chi perde. Ora diremo la nostra in termini tecnici sull’algoritmo: ci pare una boiata.

Benvenuti nell’era della quarantena di gruppo nel pallone.

La quarantena di gruppo nel pallone è quella cosa che se la applichi alla lettera con buona probabilità impedirà al campionato di terminare. Ora diremo la nostra in termini tecnici sull’argomento: o decidono di rivedere la questione, o imbastiscono le cose all’italiana (“diciamo che lo facciamo ma poi non lo facciamo”), oppure iniziano per non finire, la qual cosa francamente ci pare una boiata.

Benvenuti nell’era di Tonali che piace a tutti e potrebbe finire qua e là. Cellino prova a gettare benzina sul fuoco delle trattative-multiple: forse riuscirà a gonfiare il prezzo, forse non ci riuscirà. Ora diremo la nostra in termini tecnici sull’argomento: il ragazzo finirà all’Inter, oppure alla Juventus per una cifra vicina ai 40 milioni “tutto compreso”. “Questo lo sa anche mia nonna”, direte voi. Allora diciamo “Inter” a sensazione, anche se – così è - al momento non c’è un’offerta ufficiale".