Biasin a CN24: "Icardi vuole restare all'Inter, no alla Juventus di recente. Per l'Inter impossibile trattare col Napoli, i nerazzurri non hanno mai pensato ad Insigne"

Fabrizio Biasin, giornalista di "Libero", ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto affermato:

"Icardi vuole restare all'Inter, la sopcietà e Conte sembrano intenzionati a non dargli una possibilità ma in ogni caso è una questione che non si risolverà a stretto giro. Ha rifiutato la Juventus proprio di recente. I bianconeri ne parlano con la dirigenza nerazzurra, le società lo farebbero questo scambio ma al momento il bomber frena tutto. Gli operatori di mercato dell'Inter dicono che è impossibile trattare con il Napoli. Dagli azzurri, in Italia, tra i grandi è andato via soolo Higuain, non credo sia nella testa dell'Inter prendere i grandi giocatori del Napoli. De Laurentiis fa bene a dire quello che dice perché potrà dire ai tifosi di aver trattenuto i migliori. Non c'è mai stata nella testa dei dirigenti nerazzurri di prendere Lorenzo Insigne".