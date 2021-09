Bianchi: "Napoli, una macchina perfetta: questo inizio di Spalletti è scontato non una sorpresa"

Napoli Calcio - Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il cammino del Napoli è importante, non ha cambiato e questo peserà alla lunga. E' una macchina importante, è perfetta! Condotta bene, una società che paga, rosa di grande livello, però è Napoli. Non si è abituati a vincere e prenderei questo inizio dell'anno perfetto come una cosa scontata, non una sorpresa. Ho sempre visto il calcio in maniera particolare, sono stato aziendalista e questo mi ha creato qualche problema. Ho fatto tanti sacrifici che mi sono costati anche tanto ma sono contento così".