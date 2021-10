Ultime notizie calcio Napoli - Daniel Bertoni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il Mattino":

"Vlahovic e Osimhen sono gli attaccanti dell'era moderna, sono completi in tutti e possono fare le fortune delle loro squadre. Spalletti mi ha raccontato di quando da ragazzino veniva a vederci e faceva il tifo per me dalla Fiesole".