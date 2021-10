Mauro Berruto, ex CT della Nazionale di Pallavolo italiana e tifoso del Torino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Toro così non giocava da tanto tempo, con il Napoli primo vero test contro una grande che ha voglia di vincere lo scudetto. Juventus? Si ci abbiamo giocato, ma è con il Napoli la vera prima partita forte di primissima fascia".