Berlusconi esalta l'amico Gattuso: "Guida così bene il Napoli, è un simbolo di mentalità vincente!"

Serie A news, l'ex presidente dell'Ac Milan e leader del centro destra Silvio Berlusconi ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Mattino in cui ha parlato anche del tecnico della SSC Napoli Rino Gattuso

Se la partita nazionale delle Regionali si chiude 4 a 2 è un buon risultato o si aspetta di più? «Nella vita ho sempre avuto come regola, da imprenditore, da uomo di sport, da leader politico, quella di non accontentarmi mai, quando è possibile puntare ad un traguardo più alto. Perché dovrei accontentarmi di un 4 a 2 quando possiamo ottenere un 5 a 1 o un 6 a 0? Se il mio Milan si fosse accontentato, non sarei il Presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale. Il mio amico Rino Gattuso, che oggi guida così bene il Napoli, è uno dei simboli nel calcio di questa mentalità vincente. Che per me vale a maggior ragionin in politica"