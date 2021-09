Beppe Bergomi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è una squadra forte che deve confermare la sua continuità come ha fatto l’Inter lo scorso anno. Il Milan era più bello, ma l’Inter più continua e ha vinto. Il Napoli oggi ha Osimhen che è determinante, è veloce e fa gol. E’ un po’ sporco, ma quello lo migliora in allenamento".