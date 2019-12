Bergomi: "Nel 4-4-2 i centrocampisti non possono vagare per il campo, serve confronto tra Ancelotti e la squadra"

Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky calcio club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Confronto Ancelotti-squadra domani? Ci vuole in questa situazione, pensavo che lo avessero già fatto. Se lo hanno fatto, vuol dire che devono continuare. Tecnicamente il Napoli va rifondato e qualche cambiamento lo faranno, andare avanti in Champions League è comunque un obiettivo importante. Albiol faceva uscire la squadra in maniera differente rispetto a Manolas. I centrocampisti in un 4-4-2 non possono andare in giro per il campo. Il primo gol preso è clamoroso”.