L'ex designatore di Calciopoli Bergamo: "Il rigore per il Benevento non c'era! Avrei evitato Mazzoleni al VAR"

L'ex designatore arbitrale, Paolo Bergamo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Per me non era rigore quello di Asamoah su Viola. E' il giocatore del Benevento a cercare il contatto con l'avversario e viceversa. Un contatto non è necessariamente falloso per regolamento. Servirebbe più buon senso nelle designazoni per evitare eventuali polemiche. Si sarebbe dovuto evitare di mandare Mazzoleni a Benevento per la seconda volta al VAR contro il Cagliari. Sono stato assolto nel processo Calciopoli ed indagato per le telefonate con i presidenti. Sicuramente Vigorito mi avrebbe chiamato e avrei cercato di calmare le acque ma avrei evitato di fare certe designazioni a prescindere. Alcune decisioni arbitrali hanno condizionato storicamente i campionati di alcune decisioni ma sempre ed esclusivamente in buona fede".