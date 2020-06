Beretta: "Cinque cambi sono una novità interessante, sui contratti in scadenza..."

Ultime notizie - Mario Beretta, allenatore e consigliere della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

"C'è il tema del rischio infortuni? Alcuni temi sono prioritari, come quello della tutela dei redditi più bassi come ad esempio la Serie C o i settori giovanili. Dal punto di vista tecnico c’è un fattore nuovo: siamo di fronte a un nuovo campionato con qualche problematica fisica e atletica, oltre che di intensità di gioco e con gare a porte chiuse.

Come vede cinque sostituzioni? Novità interessante, già accade in C. Sarà un aspetto da valutare alla luce di gare ogni tre giorni, tenendo conto che significa cambiare metà squadra e incidere molto sulla partita. Probabilmente chi ha una panchina più lunga potrà trarre vantaggio, ma anche chi è abituato già a giocare ogni tre giorni avendo le coppe.

Cosa succederà per i contratti in scadenza al 30 giugno? Anche per gli allenatori c’è la questione, oltre a chi è ancora sotto contratto il prossimo anno. Bisognerà fare una trattativa con i vari club anche se non abbiamo ancora indicazioni dall’AIAC”.