Beoni a CN24: "Gaetano può avere un futuro importante, può diventare una mezzala. Percorsi diversi per Senese e Mezzoni, su Sarri..."

Loris Beoni, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto da lui affermato:

“Ancelotti sta lavorando per avere una rosa che possa regalargli più varianti. Gaetano è un ragazzo che caratterialmente può fare un percorso importante, è molto pacato nei rapporti umani. Poi ha qualità calcistiche notevoli, ho lavorato con lui per trasformarlo in un centrocampista offensivo, l’anno scorso non aveva un ruolo ancora ben definito. Nel tempo credo che possa diventare una mezzala con caratteristica offensiva di alto profilo. Senese e Mezzoni possono fare un percorso importante ma hanno bisogno di più tempo. Alberto deve crescere mentalmente nell’approccio alla carriera da protagonista, poi ha tutto per diventare un ottimo difensore. Stesso discorso anche per Mezzoni che deve affinarsi tecnicamente. Non sento Sarri da luglio scorso. Per come lo conosco, ha fatto un cammino professionale e quando si parla di professione si fanno delle scelte che possono far male. Ha fatto le sue esperienze ed è arrivato tardi a certi livelli. Per quello che so, nessuno potrà togliergli dal cuore le sue emozioni e le sue sensazioni. Non ho mai visto un allenatore rifiutare una opportunità perché ha allenato da un’altra parte”.