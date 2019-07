Benfica, le prime parole di Vinicius: "Arrivare qui è un sogno che diventa realtà. Quando misi piede nello stadio..."

Carlos Vinicius Morais è un nuovo attaccante del Benfica. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio e, in simultanea, anche le prime parole dell'ormai ex calciatore del Napoli:

"Arrivare al Benfica è un sogno che diventa realtà, questo è un club grandissimo nel calcio europeo e mondiale. Già conosco il Portogallo e questa è una cosa positiva, io e la mia famiglia ci troviamo bene. Ora difendo i colori del Benfica e proverà a dare tutto in un paese che mi ha accolto bene. Ho tutto per fare bene, sono felice. Ho sentito il calore dello stadio già alla prima volta in cui ci ho messo piede, è un inferno quando sei un avversario. Sono molto felice di far parte di questo inferno, il mio obiettivo è raggiungere gli obiettivi fissati dal club".