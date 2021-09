Benevento, Vigorito: "Farei una fusione di squadre con il Napoli, lascerei il comando a De Laurentiis come Re Artù"

Notizie calcio Napoli - Il presidente Oreste Vigorito parla nel pre partita di Napoli-Benevneto a OttoChannel:

"Certe volte c'è chi non vince lo scudetto e altri vanno in Serie B per lo stesso motivo, perché scippato. Dobbiamo continuare a restare in questo mondo e quindi accettare anche certe cose. Farei una sinergia con il Napoli di De Laurentiis, unendo le squadre e chiamando la società Napoli, per lottare tutti insieme contro i forti. Lascerei il comando al presidente De Laurentiis, lo seguirei come Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda".