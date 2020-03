Benevento, Inzaghi: "Qui non c'è nessuno in giro! Raccolta fondi per la Croce Rossa italiana insieme agli ex compagni di Nazionale"

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Bisogna stare a casa, l'abbiamo detto in mille modi. Certe foto mi lasciano perplesso, che ci costa restare in casa? Cerchiamo di fare questo sacrificio e di abituarci. Poi sarà un successo per tutti. A Benevento non c'è nessuno in giro. Ho visto qualche foto incommentabile, ma mi auguro che non capiti più. Abbiamo pensato di fare qualcosa per l'emergenza Coronavirus. Nessuno è insensibile: i medici e gli infermieri che combattono il virus hanno bisogno del nostro supporto. Abbiamo pensato come Nazionale di dare una mano alla Croce Rossa italiana tramite GoFundMe. In questo momento è impensabile parlare di calcio, c'è prima la salute della gente che soffre. Stare in casa è un piccolo sacrificio per noi che abbiamo la fortuna di star bene, speriamo ci siano dei miglioramenti il prima possibile".