Benevento, Inzaghi: "Non dobbiamo farci ingannare, il Napoli ha una rosa da scudetto! In questo momento difficile daranno qualcosa in più"

Ultimissime calcio Napoli - Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Benevento allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà il terzo derby a Fuorigrotta, i due precedenti al San Paolo vedono due vittorie e 8 gol fatti con 0 subiti.

Queste le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky:

"Sfida al Maradona? Sarà una grande emozione tornare in questo stadio, anche se a me viene da chiamarlo ancora San Paolo! Senza pubblico, le partite come un derby come questo purtroppo le senti meno. Ma da adesso in poi, per noi devono essere tutte finali.

Squalifica? Ormai è andata, ma ho uno staff formidabile e non dobbiamo farci ingannare dai risultati del Napoli: è una squadra costruita per vincere lo scudetto e i grandi giocatori nei momenti difficili fanno qualcosa di più. Basta una vittoria per raggiungere la zona Champions, non dimentichiamolo".