Benevento, Insigne: "Voglio dimostrare di poter giocare anche in serie A. Llorente? Farebbe comodo a chiunque"

Roberto Insigne, attaccante del benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Otto Channel: "Tornare in campo è stato bellissimo, per fortuna il periodo negativo sta passando e speriamo che possa finire il prima possibile. Da parte nostra c'è tanta voglia di tornare in campo, fare il nostro lavoro e conquistare la promozione in Serie A. Poi spero di poter dimostrare il mio valore anche in quella categoria, di non essere solamente il fratello di, ma un giocatore da Serie A e farò di tutto per riuscirci. Llorente? È un calciatore di ben altra categoria e farebbe comodo a chiunque, ma ora mi tengo i miei compagni Coda e Moncini. Inzaghi? È stato molto bravo a trasmetterci la sua passione permettendoci di portare a casa ogni partita”.