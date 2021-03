Benevento, Foggia: "Vittoria sulla Juventus? Al triplice fischio mi sono ritrovato sdraiato con Vigorito sulle scale. Gaich? Ricorda Denis"

Serie A - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Andare a vincera a Torino contro la Juve è qualcosa di storico. Gaich? Mi deve pagare le cure perchè mi ha fatto esultare facendo uno scatto di sessanta metri (scherza ndr.). Abbiamo regalato una gioia bellissima al presidente ed anche ai tifosi. In questo periodo si parla solo di soldi e diritti televisivi, ma il bello del calcio è che una squadra come la nostra batta la Juventus. Gaich? E' molto simile a Denis, forse Adolfo è più moderno, ma ha quelle caratteristiche. Poi ha voglia di arrivare, di fare sacrifici. Sono convinto che farà una carriera importante. La Juve è una squadra forte, ieri erano al completo, ma è ovvio che per vincere partite del genere devi sperare che loro non stiano al 100% e tu devi fare la partita della vita, com'è successo. Al triplice fischio ho alzato il presidente in braccio e ci siamo ritrovati sdraiati sugli scalini dello stadio come due bambini. Siamo stati lì mezz'ora".