Benevento, Foggia: "Rinnovo Insigne? Spero possa arrivare un accordo, ormai Lorenzo rappresenta il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne oggi rappresenta il Napoli e quindi credo che per il rinnovo si troverà una quadra, significa tanto per il Napoli avere Insigne e per Insigne restare a Napoli. Spero possa essere trovato un accordo tra le parti per il rinnovo".