Benevento, Foggia: "Llorente e Younes da noi? Non facciamo confusione, però lo spagnolo sarebbe il top! Hamsik? Resterà in Cina, non è vero che stava da Maggio"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quest’anno abbiamo fatto qualcosa d’incredibile vincendo il campionato con sette giornate d’anticipo. Il merito è di Inzaghi e dei calciatori che sono i veri protagonisti. Il gruppo va preservato, senza quello non saremmo riusciti a fare questi risultati. I nostri calciatori hanno stravinto il campionato, abbiamo tanti giocatori che hanno giocato per anni in A. E’ ovvio che metteremo dentro ciò che può mancare e Remy è uno di questi, è un valore aggiunto, un giocatore che porta esperienza e porta qualità. Osimhen? E’ uno dei talenti più importanti del panorama europeo, è un giocatore giovane e forte. Ha dimostrato di poter stare in palcoscenici importanti e se il Napoli lo prende farebbe un gran colpo. Calciatori del Napoli al Benevento? Ce ne sono tanti di napoletani bravi in giro, il mercato ne offre tanti. Metteremo dentro quelli che sono adatti a questa squadra, serve gente che si inserisce bene in questo gruppo. Glik? E’ uno di quei giocatori che non scopro io, ha fatto il capitano al Toro per anni ed oggi lo è del Monaco. E’ un giocatore esperto dal punto di vista caratteriale, sarebbe utile a tante squadre, anche a noi. Lo seguo da tempo e se dovessimo prenderlo sarebbe uno di quelli che innalzerebbe il tasso tecnico e caratteriale del Benevento. Llorente? Rappresenterebbe il top per tante squadre e non solo per noi, ha giocato ad altissimi livelli e qualche mese fa ha disputato una finale di Champions. Da qui a dire che verrà da noi ce ne manca però, ho letto nomi come il suo e come quello di Younes, ma stiamo facendo un po’ troppa confusione. Sono usciti troppi nomi e non vorrei che perdessimo la lucidità. Hamsik? Ha dei costi importanti, li ha guadagnati durante la sua carriera. Ho letto che era a casa di Maggio quando in realtà è in Cina perché tra un po’ comincia il campionato. Sono voci che non fanno bene al Benevento”.