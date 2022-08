Bellucci: "Mertens? Secondo me non riconfermato per un discorso tecnico"

Calcio Napoli - L'ex calciatore e tecnico Claudio Bellucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del futuro di Dries Mertens:

"E' molto difficile, quando diventi la bandiera di una tifoseria sarebbe per lui bello rimanere comunque vicino Napoli, magari alla Salernitana, ma mi sembra difficile. Il problema è rimanere in Italia e giocare contro il Napoli. Non so quanti possano permettersi il suo ingaggio, che sarebbe per un dodicesimo. Al Napoli anche lo scorso anno non ha giocato molto, ma quando è entrato è stato decisivo. Penso che Mertens a livello caratteriale fisico stia bene. Non gli ho mai visto fare polemiche. Il problema è nella scelta. Io ho giocato un derby Salernitana-Napoli e so cosa vuol dire. Penso debba fare una scelta ponderata, il legame con Napoli è indissolubile e poi dipende quanti possano permettersi uno come lui e farlo partire dalla panchina. Ma mi chiedo: se il discorso Mertens fosse un discorso tecnico? Magari Spalletti cerca un altro profilo".