Bellingham paragonato a Maradona, Jude: "Da quanto visto nei documentari..."

Napoli - Bellingham Jude continua a stupire a soli 20 anni. Il giovane calciatore inglese passato al Real Madrid è stato decisivo con una sua giocata per il gol dello 0-1 momentaneo del Real Madrid in casa del Manchester City. Continuano i paragoni con Diego Armando Maradona sui social anche dopo la partita di Champions League, per molti ritenuti eccesivi. Intanto, ecco cosa disse Jude Bellingham settimana fa in occasione della sfida dei gironi di Champions con il Napoli proprio in merito a questo paragone: "Da quanto ho visto nei documentari, la qualità di Maradona era superiore alla mia. Io cerco solo di dare il mio contributo come Jude, non come Maradona".